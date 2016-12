Hello cuties!

Essie presents its new Gel Couture Ballet Nudes spring 2017 collection and introduces 6 new on pointe shades. Luxurious wear for up to 14 days & instant gel-like. Slip into salon perfection with an easy 2-step system. No lamp needed and easy removal guaranteed.

Availability

U.S. Launch Date – Now online @essie.com

Essie Spring 2017 Gel Couture Ballet Nudes

Essie Gel Couture Color – New – $11.50

Satin Slipper – silky champagne ivory

– silky champagne ivory Lace Me Up – misty rose pink

– misty rose pink Hold The Position – fierce coral peach pink

– fierce coral peach pink At The Barre – soft cinnamon nude

– soft cinnamon nude Perfect Posture – periwinkle powder blue

– periwinkle powder blue Closing Night – soft shimmer gray

Enjoy more photos…