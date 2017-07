Hello beauties!

Lancome continues to renew their entire range of lip products, a project that started last year with their famous L’Absolu Rouge lipstick. Lancome L’Absolu Roses fall 2017 collection will actually hit counters later this month in some European countries. The new line is totally dedicated to lip products and I couldn’t be more happier about it since apart from the new L’Absolu Velvet Matte we get to see shades of L’Absolu Gloss in sheer and cream finishes.

Availability

International Launch Date – end July 2017

France Launch Date – 24 July 2017

UK Launch Date – August 2017 at Selfridges

Lancome L’Absolu Roses Fall 2017 Collection

The entire range of lip glosses will be revamped. A totally new packaging and a new formula. The line will feature 14 colors, plus Lancome L’Absolu Rouge The Base Rosy and L’Absolu Gloss Rosy Plump (€27.00)

Lancome L’Absolu Velvet Matte – €24.00

144 Rouge Artiste

181 Entracte

321 Avec Style

356 Beaux Arts

378 Rose Lancome

Lancome L’Absolu Gloss Cream – €24.00

132 Caprice

202 Nuit & Jour (Day & Night)

319 Rose Caresse

382 Graffiti

422 Clair Obscur

Lancome L’Absolu Gloss Sheer – €24.00

222 Beige Muse

317 Pourquoi Pas? (Why Not?)

351 Sur Les Toits

383 Premier Baiser

Enjoy more photos…

Lancome L’Absolu Velvet Matte

Lancome L’Absolu Gloss Cream

Lancome L’Absolu Gloss Sheer